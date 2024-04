A Manfredonia è il giorno del silenzio e del dolore: in Cattedrale l'ultimo saluto al Maresciallo Pastore

A Manfredonia è il giorno del dolore, del lutto, del silenzio. Questa mattina, alle 11, in Cattedrale si svolgeranno i funerali di Francesco Pastore, il maresciallo dei carabinieri deceduto durante un incidente stradale a Eboli, nel Salernitano, mentre era a bordo di una gazzella del 112 insieme al collega Francesco Ferraro, 27enne di Montesano Salentino in provincia di Lecce, anch'egli morto sul colpo. Ferito un terzo carabiniere, che era alla guida dell'auto.

La conducente 31enne di una delle tre autovetture coinvolte - nota alle forze di polizia - è risultato positiva all'alcol test e al drug test. E' indagata per duplice omicidio stradale, sarà sottoposta ad ulteriori esami tossicologici.

Il feretro del 24enne Francesco Pastore, figlio dell'appuntato scelto dei carabinieri in servizio presso la Compagnia di San Giovanni Rotondo, era arrivato nel tardo pomeriggio del 7 aprile nella bara avvolta dal tricolore, accolto da un applauso scrosciante. Intorno alle 10 il carro funebre si muoverà da Palazzo Celestini, dove è stata allestita la camera ardente e dove amici, parenti e conoscenti, fino a questa mattina, si sono recati per stringersi attorno ai familiari, i genitori e la sorella. E alla fidanzata Vilma.

A Manfredonia è lutto cittadino, bandiere a mezz'asta esposte nel Palazzo di Città e negli altri edifici pubblici per tutta la giornata. I commissari hanno ordinato la sospensione del mercato settimanale e invitato cittadini, titolari di attività commerciali, organizzazioni politiche, sociali, produttive e le associazioni sportive, ad esprimere la loro partecipazione mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto in concomitanza dello svolgimento della cerimonia funebre.

Francesco, dopo il diploma di geometra, si era arruolato presso la scuola sottufficiali prima di Velletri, è diventato maresciallo a Firenze. Campagna, dove sulla Statale 91 ha trovato la morte, è stata sua prima assegnazione.