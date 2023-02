Incidente stradale a Foggia: violento frontale tra due auto in via Napoli

Grave incidente stradale alle porte di Foggia. Questa mattina, poco dopo le 8, si è verificato un violento frontale tra due autovetture lungo via Napoli.

Il fatto è successo all'altezza del km 3.800: per cause ancora da accertare, una Renault Scenic e una Giulietta sono entrate in collisione provocando il ferimento degli occupanti. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia, che hanno 'liberato' i feriti dagli abitacoli dei mezzi e hanno affidato loro alle cure degli operatori del 118, giunti con più ambulanze.

Cinque i soggetti che hanno fatto ricorso alle cure mediche, due dei quali trasportati in codice rosso in pronto soccorso. Al momento non sono note le loro condizioni. I rilievi del caso sono affidati alla polizia locale, che dovrà ricostruire la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità.