Incidente in viale Primo Maggio: violento impatto all'incrocio tra un’auto e una moto

Una persona è rimasta ferita nel violento impatto avvenuto intorno alle 20.30, in viale Primo Maggio, a Foggia. Ad entrare in collisione, al centro di un incrocio, sono stati due mezzi: una vettura e una motocicletta. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la polizia locale.

Gli operatori del 118 'Macchia Gialla', invece, hanno soccorso il malcapitato e lo hanno trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Al momento non sono note le sue condizioni.

Si tratta del quarto incidente registrato in pochi giorni in città, che vede il coinvolgimento di motociclette.