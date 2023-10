A Foggia più di tre incidenti stradali in media al giorno

In media, ogni giorno, la polizia locale di Foggia rileva tre o quattro incidenti stradali. In alcuni casi si è arrivati fino a dieci. La mancata precedenza è tra le cause principali dei sinistri e la maggior parte riguardano gli incroci, compresi quelli regolati dagli impianti semaforici. Alcuni sono determinati dal mancato rispetto del 'rosso'. Disattenzioni, distrazioni, imprudenza, utilizzo del telefono cellulare e velocità sostenuta le altre cause.

Questa mattina, ad esempio, in viale Giuseppe Mazzini angolo via Caracciolo è stata coinvolta un'ambulanza del 118. Nella giornata di ieri si registrano i sinistri di via Fioritto, tra un'auto e un ciclomotore, in cui è rimasto ferito il conducente del mezzo a due ruote e un incidente tra due auto, con tanto di inseguimento della polizia dopo la fuga degli occupanti di uno dei due veicoli. Qualche sera fa si era verificato un frontale tra due auto in via Camporeale.