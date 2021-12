Incidente stradale a Foggia: scontro violento tra due auto all'incrocio tra viale Candelaro e viale Giotto

Non si sono registrati, fortunatamente, feriti gravi nell'incidente stradale avvenuto ieri sera a Foggia, all'incrocio tra viale Candelaro e viale Giotto. Protagoniste due auto, una Hyundai i10 e una Lancia, entrambe rimaste seriamente danneggiate in seguito all'impatto. Sul posto, gli operatori del 118 e la polizia Locale, per i rilievi del caso e la ricostruzione delle modalità dell'incidente, forse causato da una mancata precedenza.