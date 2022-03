Incidente stradale in viale degli Aviatori: scontro tra due auto, coinvolto autobus dell'Ataf

Traffico in tilt in viale degli Aviatori, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture - un Range Rover e una Fiat - e un mezzo dell'Ataf. Il fatto è successo intorno alle 14.30, alle porte di Foggia. L'impatto è avvenuto in fase di svolta o sorpasso di una delle auto coinvolte (la dinamica è ancora da accertare); a seguire, il tamponamento da parte dell'autobus.

Illesi i due occupanti del suv, mentre per la conducente dell'utilitaria è stato necessario l'intervento degli operatori del 118, giunti sul posto con una ambulanza. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. I rilievi saranno effettuati dalla polizia locale. L'impatto ha fatto registrare code e rallentamenti in zona, nell'ora di punta.