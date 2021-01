Incidente stradale in viale degli Aviatori: violento frontale tra due auto, tre feriti

Incidente stradale in viale degli Aviatori, tre feriti nel violento 'frontale' tra due auto avvenuto alla periferia di Foggia.

Il fatto è successo questo pomeriggio: per cause ancora da accertare, due auto - Opel ed una Mini - sono entrate in collisione. Sul posto, la polizia locale per i rilievi del caso e i vigili del fuoco. Tre persone sono rimaste ferite, tutte trasportate tramite 118 al pronto soccorso del Policlinico Riuniti: le loro condizioni non dovrebbero essere preoccupanti.