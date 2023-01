Autoarticolato esce fuori strada e 'perde' la motrice. E' accaduto questo pomeriggio, alle porte di Foggia, nei pressi della rotatoria che da via Troia conduce verso il Policlinico Riuniti di Foggia.



Per cause ancora in corso di accertamento, un grosso articolato è uscito fuori strada, rigirandosi su sé stesso fino a 'perdere' quasi la motrice. Fortunatamente non si registrano feriti nè turbative alla circolazione stradale.