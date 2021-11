Violento frontale alle porte di Foggia: uno dei due feriti trasportato d'urgenza in ospedale, è ricoverato in prognosi riservata

L'impatto ha provocato il ferimento di un ragazzo di 32 anni e un uomo di 56. Ad avere la peggio è stato quest'ultimo, trasportato in ospedale e attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, insieme al 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso