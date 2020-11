Grave incidente stradale in via Trinitapoli: auto esce fuori strada e si ribalta nella cunetta, grave un 20enne

Grave incidente stradale poco fa su via Trinitapoli, a Foggia. Per cause ancora da accertare, un'auto con a bordo un ragazzo di 20 anni è uscita fuori strada, ribaltandosi su sé stessa.

L'incidente è avvenuto in via Trinitapoli, all'altezza del fiume Cervaro (Sp 75): secondo quanto accertato, una Skoda - forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia - è uscita fuori strada ribaltandosi e terminando la sua corsa in una cunetta.

Ferito in modo grave il conducente, un ragazzo di 20 anni, che è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al pronto soccorso del Policlinico Riuniti in codice rosso. Non si conoscono, al momento, le sue condizioni. Sul posto è intervenuta la polizia locale per ricostruire esattamente quanto accatuto.