Incidente in via Trinitapoli: auto si schianta contro il guardrail: due giovani ricoverati in codice rosso

È di due feriti in codice rosso il bilancio del grave incidente avvenuto questa mattina - intorno alle 9.30 - a Foggia in via Trinitapoli, dove una Citroen C3 con a bordo una ragazza e un ragazzo, si è schiantata contro il guardrail finendo fuori strada.

Sul posto sono intervenuti, con gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e l'elisoccorso con il quale i due giovani sono stati trasportati presso il Policlinico Riuniti di Foggia.