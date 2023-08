Incidente stradale a Foggia, scontro tra due auto all'incrocio tra via Natola e via Grassi: quattro feriti

È di quattro feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto stamani a Foggia all'incrocio tra via Natola e via Grassi. Nel sinistro - le cui cause sono ancora in corso di accertamento - sono rimasti coinvolti due mezzi, una Jeep e una Kia. In seguito al violento urto, l'utilitaria è finita sul marciapiedi abbattendo un segnale stradale.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia locale per i rilievi del sinistro. Le persone ferite sono state trasportate al Pronto soccorso di Foggia. Non si conoscono le loro condizioni.