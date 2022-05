Violento impatto tra un'auto e una moto in via Napoli: 19enne in ospedale

E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco fa, in via Napoli, a Foggia, dove si è verificato un impatto tra un'auto e un motociclo. Il fatto è avvenuto nei pressi del Dipartimento di Agraria: per cause ancora da accertare, i due mezzi sono entrati in collisione e ad avere la peggio è stato il conducente del motociclo. Si tratta di un giovane centauro, di appena di 19 anni, trasportato in pronto soccorso tramite ambulanza. Al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto, insieme agli operatori del 118, anche una pattuglia della polizia locale per gli accertamenti e i rilievi del caso.