Incidente stradale in zona 'Macchia Gialla': violento impatto tra due mezzi

Incidente stradale in zona ‘Macchia Gialla’, a Foggia, dove si è verificato un violento impatto tra due auto in via Monsignor Farina. Il fatto è successo intorno alle 18: a causa - pare - di una mancata precedenza, si è verificato un impatto tra una Lancia Y e una Bmw. Nella collisione, l’utilitaria ha perso uno pneumatico e l’intero asse. Tanta paura ma nessuna grave conseguenza per i conducenti dei due mezzi, che sono stati visitati sul posto dagli operatori del 118. Per loro non è stato necessario il trasferimento in ospedale. I rilievi del caso saranno affidati alla polizia locale.