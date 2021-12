Perde il controllo dell'auto e abbatte il muro del laboratorio di archeologia

Non ci sono feriti nello spaventoso incidente stradale avvenuto nelle prime ore di questa mattina in via Fuiani, a Foggia, a pochi metri dall'incrocio con via Manzoni. Protagonista, una Mercedes con a bordo due ragazzi e due ragazze.

Il giovane alla guida, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura proveniente da Piazza Aldo Moro e si è schiantata contro il muro perimetrale del laboratorio di Archeologia del Dipartimento di Scienze Umane. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma i giovani presenti in auto sono rimasti illesi.