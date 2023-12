Incidente stradale a Foggia, scontro tra due auto: tre persone al pronto soccorso

È accaduto alle prime luci dell'alba in via Lucera angolo via Trecca. Sul posto la Polizia Locale e gli operatori del 118

Sono in corso i rilievi della Polizia locale sull'incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba a Foggia. Due le auto coinvolte nel sinistro verificatosi in via Lucera angolo via Trecca: si tratta di una Mini e una Kia, che per ragioni ancora da accertare sono entrate in collisione.

Sul posto sono intervenuti, oltre agli uomini della Polizia Locale, anche gli operatori del 118. Sarebbero tre le persone trasportate in pronto soccorso.