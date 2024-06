Tragedia in via Gandhi, giovane sbalzato fuori dall'auto: 25enne perde la vita

Sono tutte da accertare le dinamiche del grave incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba in via Gandhi, alla periferia di Foggia. Il bilancio finale è di un morto. L'incidente è avvenuto intorno alle 4.30: due le persone a bordo di una Lancia Y. Mentre l'auto percorreva la via - forse, a velocità sostenuta - , il passeggero, per ragioni ancora ignote, è sbalzato fuori dall'abitacolo morendo sul colpo.

Il conducente si è subito fermato allertando il 118 e le forze dell'ordine. Ma all'arrivo dei soccorsi, il giovane era già deceduto. Il conducente è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto ad alcol e drug test.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale che dovrà ricostruire le poco chiare dinamiche dell'incidente che è costato la vita a un ragazzo di 25 anni.