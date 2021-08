Incidente stradale a Foggia, scontro tra auto e monopattino in via D'Addedda

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un monopattino, condotto da un ragazzo di 20 anni, e una Citroen che, per ragioni ancora da accertare, sono entrati in collisione all'altezza dell'incrocio con via Lenotti e via Gentile

Sul posto è intervenuta la Polizia locale.