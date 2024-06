Morto in un incidente, il ricordo strappalacrime di papà Antonio: "Andrea era buono, solare e amava Foggia"

Era un “ragazzo giovane, buono, amato e conosciuto da tutti a Foggia”, anche per via del suo lavoro, Andrea Cacace, il 23enne vittima di un terribile incidente avvenuto lo scorso 23 marzo in via Cerignola, all’altezza dell’hotel Atleti.

A scrivere alla redazione di FoggiaToday è il papà Antonio. Chiede che la sua lettera venga pubblicata così da ricordare suo figlio Andrea per la persona che è stata e non lasciare che il suo sia solo uno dei tanti nomi delle vittime della strada.

“Prima di iniziare a fare il camionista, prestava soccorso agli anziani bisognosi di ossigeno”, racconta.

“Era un ragazzo solare, pieno di vita, sempre con il sorriso. Chiunque lo abbia conosciuto può testimoniare le mie parole”.

Ricorda quel tragico 23 marzo. “Mio figlio, Andrea, viaggiava a 70km/h sulla sua corsia ed è stato ucciso sul colpo senza neanche poterci salutare”.

Si augura che la giustizia faccia il suo corso e che questo possa tutelare altri ragazzi, e lancia un monito: “Chi guida un’auto deve ricordarsi che ha tra le mani un’arma, spesso peggio di una pistola”.

Chiede con la sua missiva di restituire la “giusta attenzione” ad Andrea, a chi era e a quello che faceva, e non solo al fatto di cronaca.

“Dietro queste notizie – scrive - ci sono ragazzi e famiglie la cui vita da un giorno all’altro è cambiata e per sempre”.

Affida a una lettera il dolore e quel ricordo che a Foggia non gli è stato tributato.

“Mio figlio è stato ricordato in Germania, Inghilterra e America ma non nella sua città, la città che amava e nella quale avrebbe voluto costruire il suo futuro. La nostra famiglia è stata condannata alla sofferenza eterna, chi ha figli può capire”.



L’incidente

Andrea era alla guida delle moto in direzione Foggia quando è stato travolto da un’auto che arrivava dalla direzione opposta e svoltava a sinistra, verosimilmente per raggiungere l’abitazione di alcuni amici.

Il giovane non è riuscito ad evitare l’impatto fatale.

Conducente e passeggeri dell’auto sono finiti in pronto soccorso con ferite lievi. L’uomo alla guida, peraltro, in evidente stato di agitazione, avrebbe aggredito un medico rianimatore, prima schiaffeggiato e poi raggiunto da una violenza testata.