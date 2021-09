Incidente stradale a Foggia, scontro frontale tra due auto in via Camporeale: due feriti al pronto soccorso

È di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco va a Foggia, alla rotonda di via Camporeale, a pochi chilometri dalla Sala ricevimenti Villa Althea Ambassador. Due i mezzi coinvolti, una Kia e una Mercedes che, per ragioni ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e gli operatori del 118. Due le persone ferite, trasportate in pronto soccorso per accertamenti. Non dovrebbero essere in condizioni gravi.