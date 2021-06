Tragedia in via San Severo: uomo investito e ucciso all'alba

E' accaduto alle 5 del mattino, a Foggia, all'altezza dell'ex inceneritore: il conducente del mezzo si è subito fermato per allertare i soccorsi, ma per il pedone non c'è stato nulla da fare

Pedone travolto e ucciso in via San Severo. E' accaduto all'alba di oggi, a Foggia, all'altezza dell'ex inceneritore: secondo quanto ricostruito, intorno alle 5 del mattino, un uomo è stato travolto da un'Audi che sopraggiungeva.

L'uomo - settantenne di origini straniere, in fase di identificazione - è morto sul colpo. Il conducente del mezzo si è subito fermato per allertare i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto, insieme al 118, una pattuglia della polizia locale per gli accertamenti sul caso e la polizia di stato per regolare la viabilità | IL VIDEO