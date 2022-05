Incidente stradale sulla Foggia - Troia: violento impatto auto - pullman, un ferito grave

E' di un ferito grave, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, lungo la strada che collega Foggia a Troia (nella foto in basso). Il fatto è successo intorno alle 23: secondo le prime informazioni raccolte, si sarebbe trattato di un impatto tra un pullman privato e una autovettura; a seguito dell'urto, l'utilitaria si è poi ribaltata al margine della strada. Ad avere la peggio, è stato il conducente della vettura, un ragazzo di 21 anni, di Troia, che è stato trasportato in elisoccorso, con un grave trauma cranico. Il giovane è stato intubato dall'anestesista rianimatore dell'elisoccorso Alidaunia e trasportato in codice rosso al policlinico di Foggia. Al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, per estrarre il ferito dall'abitacolo del mezzo prima di affidarlo alle cure dei sanitari. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze di polizia.