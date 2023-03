Incidente stradale sulla Foggia - Troia

Incidente stradale questa mattina, lungo la Foggia - Troia. Ferito un uomo, alla guida di una Fiat Panda. La dinamica del sinistro è ancora da accertare: il ferito è stato estratto dall'abitacolo del mezzo dai vigili del fuoco (intervenuta una squadra dal Comando provinciale di Foggia) e affidato alle cure degli operatori del 118, che lo hanno accompagnato in pronto soccorso per le cure e gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono giudicate complessivamente non preoccupanti.