Terribile incidente frontale sulla Statale 673

Incidente stradale, poco fa, alle porte di Foggia, dove si è verificato un violento 'frontale' tra due auto, lungo la Statale 673. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Due i mezzi coinvolti: uno è andato in testacoda, rigirandosi più volte su sé stesso e invadendo l'altra corsia; l'altro, invece, ha terminato la corsa contro guardrail.

Tre persone sono rimaste ferite e sono state assistite e accompagnate in ospedale dagli operatori di tre diverse ambulanze del 118, giunte sul posto dalle postazioni Villaggio Artigiani, Macchia Gialla e D'Avanzo. Necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per la bonifica e messa in sicurezza la zona. Alle forze di polizia il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto ed effettuare i rilievi del caso.