Incidente sulla Tangenziale di Foggia: due feriti

Incidente stradale sulla Tangenziale di Foggia, dove si è verificato un violento impatto tra due autovetture. Il fatto è successo tra i km 21,300 e km 24,000; il tratto di strada è momentaneamente chiuso. Due persone sono rimaste ferite.

Per consentire le operazioni di rilievo e rimozione dei veicoli, il traffico viene deviato lungo la viabilità adiacente, al km 20,900 verso lo svincolo di Campo Reale e al km 24,000 verso lo svincolo di via Napoli. Sul posto sono presenti le squadre di Anas, le forze dell’ordine e il personale del 118, per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.