Incidente frontale sulla Tangenziale di Foggia

Intorno alle 12 di oggi 13 dicembre si è verificato un incidente stradale sulla Tangenziale di Foggia 673, tra un mezzo pesante e una Lancia. La conducente alla guida dell'auto è stata trasportata in pronto soccorso a bordo di un'ambulanza del 118. Non si conoscono al momento le sue condizioni. Sul posto sono giunte due pattuglie della polizia locale e l'Anas. Strada chiusa al traffico da via Napoli a via Camporeale