Incidente mortale alle porte di Foggia: travolto e ucciso sulla Statale 90

Incidente stradale questa mattina alle porte di Foggia, dove una persona è stata investita e uccisa lungo la Statale 90 'Delle Puglie'. Il fatto è successo al km 72,500, in agro di Foggia, direzione nord. Il traffico è momentaneamente rallentato. Nell'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è coinvolta un’autovettura, che ha investito un pedone. Sul posto, il personale di Anas e delle forze dell'ordine, impegnate per i rilievi e per la gestione della viabilità.