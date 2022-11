Incidente stradale a Foggia: si ribalta con l'auto e precipita in una cunetta

È ricoverata in ospedale la signora di 64 anni vittima di un incidente stradale sulla strada statale 673 (nei pressi della rotatoria di via Napoli), avvenuto nel primo pomeriggio di oggi.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso il controllo dell'auto - una Suzuki Ignis - finendo in una cunetta non visibile dalla carreggiata, dopo essersi ribaltata. Fondamentale è stato l'aiuto di un uomo a bordo di un'altra auto il quale ha tempestivamente fermato una ambulanza del 118 di Borgo Incoronata, che si trovava casualmente in zona di ritorno da un altro intervento effettuato poco prima.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, il cui intervento si è reso necessario per estrarre la donna dall'abitacolo, incastrato nella vegetazione. Dopo di che, la donna è stata stabilizzati dai sanitari e condotta presso il pronto soccorso di Foggia.