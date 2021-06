Incidente sulla Statale 16 in zona Asi: mezzo dei vigili del fuoco tamponato da un tir, operatore trasportato in ospedale

Incidente stradale sulla Statale 16 in agro di Foggia oggi 19 giugno 2021 tra un tir e un mezzo dei vigili del fuoco

Una ‘campagnola’ dei vigili del fuoco è rimasta coinvolta in un violento tamponamento, avvenuto lungo la Statale 16, nel tratto tra Cerignola e Foggia. Ferito il conducente del mezzo del 115, trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri all’altezza della zona Asi del capoluogo. Dalle prime informazioni raccolte, il mezzo antincendio, partito dal distaccamento di Cerignola per raggiungere il comando provinciale di Foggia, è stato tamponato da un tir. Gravemente danneggiato il mezzo del 115, ferito (trauma cranico e contusioni varie) l’operatore a bordo.

La strada era stata provvisoriamente chiusa nel tratto al km 683,200 in corrispondenza di Foggia, mentre il traffico era stato deviato sulla complanare dal km 683,000, svincolo consorzio Asi/Stazione Incoronata, fino al km 686,000. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.