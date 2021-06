Foggia, incidente stradale sulla Statale 16: scontro tra due mezzi pesanti

Incidente stradale sulla Statale 16 in agro di Foggia oggi 19 giugno 2021 tra due mezzi pesanti

Ennesimo incidente poco fa sulla Statale 16 ‘Adriatica’, provvisoriamente chiusa nel tratto al km 683,200 in corrispondenza di Foggia. Il sinistro è avvenuto tra due mezzi pesanti. Il traffico è deviato sulla complanare dal km 683,000, svincolo consorzio Asi/Stazione Incoronata, fino al km 686,000. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.