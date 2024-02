Tragedia sulla Statale 16: 19enne esce fuori strada, poi viene travolto e ucciso mentre chiede aiuto

Tragedia ieri sera 12 febbraio lungo la Statale 16, a pochi km da Foggia, dove un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto in corsa. La vittima è Tommaso Emanuel Monopoli, di Cerignola, deceduto in ospedale, dove è giunto in condizioni già disperate.

Il fatto è successo tra Foggia e Cerignola, all'altezza dello svincolo per Borgo Incoronata. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo è uscito fuori strada con la sua auto ed è sceso dal mezzo, erosimilmente per chiedere aiuto, quando è stato travolto da una vettura, il cui conducente si è fermato per prestare soccorso e allertare il 118. Monopoli è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Riuniti dove però è deceduto per le gravi ferite riportate. I rilievi del sinistro sono affidati ai carabinieri.