Incidente stradale sulla Statale 16: scontro tra auto e bus, un ferito grave

E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto quest'oggi, intorno alle 5 del mattino, lungo la Statale 16, a Foggia.

Per cause ancora da accertare, all'altezza della 'Barilla', in direzione sud, si è verificato un violento impatto tra una utilitaria e un autobus. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'auto, che viaggiava solo. Il ragazzo è stato soccorso da una ambulanza giunta dalla postazione 'Macchia Gialla' e trasferito in 'codice 3' al pronto soccorso del Policlinico di Foggia.

Al momento non sono note le sue condizioni. Particolarmente difficoltose le operazioni di soccorso: il ragazzo era incastrato nell'abitacolo del mezzo ed è stato estratto dai soccorritori dal portellone posteriore dell'auto. Tanta paura ma nessuna grave conseguenza, invece, per i passeggeri a bordo del bus.

I rilievi del sinistro sono affidati alla polizia stradale.