Incidente mortale sulla Statale 16: Raffaele è la 45esima vita spezzata sulle strade del Foggiano

E' Raffale Cannone, di Foggia, la vittima sulla settantina del terribile incidente stradale avvenuto il 21 novembre sulla Statale 16, alle porte di Foggia. Il fatto è successo intorno alle 17.30, quando si è verificato un violento frontale tra un'auto e un tir. Nel violento impatto, l'uomo ha perso la vita sul colpo. (le immagini video sul luogo della tragedia).

"Non è giusto che te ne sei andato via così senza salutarci. Buon viaggio nella luce papà, proteggi tutti da lì sù" il commento sui social del figlio. Decine e decine i messaggi di cordoglio. La Capitanata piange l'ennesima vita spezzata in circostanze drammatiche, la 45esima dall'inizio dell'anno (gli incidenti e i nomi di tutte le vittime)

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli operatori del 118 con i rianimatori dell'elisoccorso, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, sbalzato fuori dall'abitacolo del mezzo. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco della Centrale di Foggia e degli uomini della polizia stradale e della polizia locale per i rilievi del caso.

Per via del sinistro si sono registrate lunghe code e rallentamenti in direzione Cerignola. Per parecchie ore, a causa della posizione assunta dal tir, è stato interdetto l'accesso alla Statale 673 di Foggia.

Aggiornato alle 9.20 del 22 novembre