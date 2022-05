Brutto incidente alle porte di Foggia: violento impatto tra autobus Ataf e furgone

Incidente stradale alle porte di Foggia. Questa mattina, intorno alle 10.30, all'altezza della rotatoria di un centro commerciale, in direzione Salice Nuovo, si è verificato un impatto tra un furgone e un autobus dell'Ataf.

Violento l'impatto che ha danneggiato il mezzo per il trasporto pubblico sul fianco sinistro, mentre l'altro ha riportato danni nella parte frontale. Tanta paura ma nessuna grave conseguenza fisica nè per i conducenti dei due mezzi, nè per gli utenti a bordo dell'autobus partito dalla ferrovia e diretto a Borgo Cervaro e Posta Conchetta.

Sul posto è intervenuta una ambulanza del 1118, postazione 'Macchia Gialla' e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.