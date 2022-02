Incidente stradale a Foggia: violento scontro all'incrocio tra via Tugini e Corso Giannone

Ennesimo incidente stradale ad un incrocio a Foggia. Questa sera all’intersezione tra via Tugini e Corso Giannone, davanti al bar Pyper, per cause ancora in corso d’accertamento - ma molto probabilmente per una mancata precedenza - due auto sono entrate in collisione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Sull’asfalto sono evidenti i segni dell’impatto, a quanto pare violento anche in considerazione delle condizioni della fiancata di una delle due autovetture, lato passeggero, e degli airbag scoppiati, anteriore e posteriore.

Sul posto anche i sanitari del 118, uno dei feriti è stato trasportato in ospedale a bordo di un'ambulanza.