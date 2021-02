Doppio incidente stradale a Foggia: violento scontro in via Manfredonia e auto ribaltata sulla Ss89. Quattro persone ferite

Per entrambi i sinistri è in corso la ricostruzione della esatta dinamica. In via Manfredonia sono entrati in collisione una Dr e una Volkswagen Polo. Due i feriti. Sulla ss 89 una Fiat Panda è uscita fuori strada ribaltandosi

Due incidenti stradali a distanza di poche ore si sono verificati questa sera a Foggia e sulla SS89 tra Foggia e Manfredonia.

Il primo sinistro è avvenuto in via Manfredonia, dove per ragioni ancora da chiarire, sono entrate in collisione una Dr e una Volkswagen Polo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, gli operatori del 118 e, in supporto, i volontari della Protezione Civile Cisa. Due persone sono rimaste ferite e trasportate presso il pronto soccorso di Foggia, ma non si conoscono le loro condizioni.

Il secondo incidente si è verificato intorno alle ore 21. Protagonista, una fiat Panda che, per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale, si è ribaltata su se stessa finendo fuori strada. Due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale.