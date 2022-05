Incidente stradale in via De' Liguori: violento scontro tra auto e moto

Incidente stradale, intorno alle 13.30, lungo viale Sant'Alfonso Maria De' Liguori, alla periferia di Foggia. Per cause ancora da accertare, si è verificato un impatto tra una moto e una Fiat Punto: ad avere la peggio è stato il centauro, soccorso dagli operatori del 118. Al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto, è intervenuta una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso. Il viale, già in passato teatro di gravi incidenti, anche mortali, è oggetto di una petizione dei residenti per chiedere al commissario del Comune di Foggia, Marilisa Magno, l'installazione di dossi artificiali e un limite di velocità di 30 km/h (qui i dettagli).