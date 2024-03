Incidente stradale in 'Macchia Gialla': scontro auto-moto alla rotatoria di via Gentile

Incidente stradale poco fa, alla periferia sud di Foggia, dove un'auto e una moto sono entrate in collisione all'altezza della rotatoria di via Gentile.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, avvenuto in fase di svolta per uno dei due veicoli. Sul posto sono sopraggiunte due ambulanze - postazione 'D'Avanzo' e 'Macchia Gialla' - per verificare le condizioni dei coinvolti. Ad avere la peggio è stato il conducente della motocicletta, che è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, così come quelle degli occupanti del veicoli.