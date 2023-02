Tre incidenti stradali e quattro feriti in poche ore

Tre incidenti e quattro feriti: questo il bilancio della serata di ieri, nel Foggiano, dove dalle 21 alla mezzanotte si sono verificati tre differenti sinistri stradali.

Il più grave si è verificato intorno alle 21, lungo la Statale 89, tra Manfredonia e Macchia: per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento impatto tra due autovetture, che ha causato il ferimento di due persone. Sul posto, insieme al 118 e alle forze dell'ordine per i rilievi del caso, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento sipontino. Gli uomini del 115 hanno liberato i feriti dalle auto e hanno affidato loro alle cure dei sanitario.

Più o meno alla stessa ora, si è registrato un incidente autonomo lungo la Statale che collega Foggia e Trinitapoli, all'altezza di Borgo Mezzanone. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del presidio presente nella borgata.

Infine, poco prima della mezzanotte, altro incidente autonomo lungo la Provinciale 109, Lucera-San Severo, dove un mezzo ha impattato violentemente contro una rotatoria. Ferito il conducente del mezzo; sul posto, insieme alle forze dell'ordine e ai sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Lucera.