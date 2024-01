Tragedie della strada in centro: rilanciata la proposta di ridurre il limite di velocità da 50 a 30 km/h

Certamente l'abbassamento del limite di velocità da 50 a 30 km/h non avrebbe scongiurato la morte di Camilla Di Pumpo, atteso che Cannone - condannato a 5 anni e 2 mesi nell'ambito del processo conclusosi ieri per la morte della giovane avvocatessa - alla guida della sua auto andava ben oltre il limite consentito.

Tuttavia il consigliere comunale Nunzio Angiola, già deputato della Repubblica e candidato sindaco alla guida di Foggia, propone l'abbassamento del limite con l’obiettivo di tutelare pedoni, ciclisti, automobilisti, diversamente abili, anziani e motociclisti.

Angiola cita due casi statistici: "In caso di impatto tra un’automobile e un pedone a 50 all’ora la probabilità di sopravvivenza del pedone è all’incirca del 20%, in caso di impatto a 30 all’ora, la probabilità è del 90%; poi aggiungiamo che passando da 50 a 30 si riduce il livello sonoro in città di 3 decibel che corrisponde in termini di percezione del rumore ad un dimezzamento del traffico; i tempi di percorrenza non dovrebbero cambiare di molto, l’automobilista dovrebbe rinunciare a qualche accelerata tra un semaforo e l’altro”.

Il consigliere comunale civico d'opposizione si rivolge al Partito Democratico: "Sono certo che non avrà difficoltà a portare avanti questo obiettivo politico in Consiglio comunale, benché si tratti di una misura non inserita nel programma elettorale delle amministrative 2023, visto che nel 2020 quando era sindaco Landella si sperticava in identiche richieste, come anche successivamente in occasione della morte di Gaetano Conversano, travolto e ucciso da un’auto in via Natola, il 7 novembre del 2022".

Effettivamente all'indomani della morte del giovane ragazzo di Sant'Agata di Puglia, la proposta era stata avanzata dai dem foggiani: “Bisogna ridurre il limite di velocità a 30 chilometri orari sulle strade urbane e investire nella sicurezza stradale è un obiettivo che anche la città di Foggia deve perseguire con investimenti specifici e azioni di comunicazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini”, spiegavano dal partito in una nota

Angiola conclude: "Se il Pd riterrà di rimangiarsi la parola, allora avremo d’ora in poi ben chiaro in mente che le battaglie sono solo strumentali, sterile ed inutile contrapposizione politica, nient’altro che chiacchiere che come polvere se le porta il vento”.