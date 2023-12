Omicidio stradale Camilla, contestate nuove aggravanti ma il processo slitta: "Sarà comunque una sconfitta"

Slitta al prossimo 8 gennaio, la discussione del processo per l’omicidio stradale della giovane Camilla Di Pumpo, avvocatessa di 25 anni, deceduta la sera del 26 gennaio del 2022, nell’impatto tra la sua Panda e un’Audi, all’intersezione di via Matteotti con via Urbano.

Quattro gli imputati nel procedimento, tutti assenti stamane in aula: si tratta del 22enne Francesco Pio Cannone, di Carapelle, che risponde del reato di omicidio stradale e del concorso in falsità ideologica, insieme al padre Michele, di 52 anni. Altri due giovani di Carapelle, infine, sono accusati di favoreggiamento e concorso in falsità ideologica.

Nel corso dell’udienza, il pubblico ministero Roberto Galli, titolare delle indagini, ha contestato - su sollecitazione delle difese di parte civile (avvocati Michele Curtotti, Michele Vaira e Antonio Pedarra) - due nuove aggravanti a carico di Francesco Cannone, a giudizio con rito abbreviato.

La prima “per essersi l’imputato dato alla fuga dopo l’incidente”, che eleva la pena da un terzo a due terzi, e comunque non inferiore a cinque anni; la seconda, aggravante comune ‘teleologica’, “per aver indotto in errore i pubblici ufficiali che hanno rilevato le generalità del conducente, al fine di conseguire l’impunità dal reato di omicidio stradale”.

La difesa di Cannone, rappresentata dall’avvocato Michele Sodrio che sostiene il concorso di colpa, ha chiesto termine e il processo è stato rinviato all’8 gennaio; alla stessa data è stato aggiornato anche il processo con rito ordinario per gli altri imputati.

Amaro lo sfogo dei familiari di Camilla, a poche ore dall’inizio dell’udienza: “È assurdo, nel periodo più importante e felice dell'anno noi siamo in attesa di una sentenza che non potrà mai darti Giustizia, ma solo fare chiarezza e che ti restituisca il rispetto e la dignità di cui sei stata privata”, spiegano.

“E sì, perché oltre ad averti strappato la vita, hanno calpestato la dignità e il rispetto che ogni essere umano merita. Senza minimamente preoccuparsi delle tue condizioni, si sono preoccupati solo di come poterla passare franca, e con abilità e atteggiamenti criminali hanno stravolto la verità dei fatti e cercato di giustificare l'indifendibile, senza mai mostrarsi in difetto, pentiti o addolorati, esibendo il loro senso di onnipotenza e preoccupandosi solo della sopravvivenza della loro specie, unico linguaggio che conoscono e cancro della nostra società. Comunque vada per noi sarà una sconfitta, perché ormai siamo stati condannati a un ergastolo senza sconti di pena”.

“Confidiamo in una sentenza che non deluda e tradisca il tuo credere fortemente nella Giustizia, e che sancisca il diritto più importante di ogni essere umano, il 'diritto di vivere’. Che per questa morte assurda e ingiusta venga fatta Giustizia, con una pena severa che possa un po' alleggerire la nostra rabbia, e ci lasci finalmente vivere il nostro dolore costretti a vivere la vita senza di te”, concludono.

LA VICENDA |

Il processo sulla morte di Camilla

ll pubblico ministero, Roberto Galli, titolare delle indagini, aveva notificato - in data 30 marzo - l’atto di conclusione delle indagini, nei confronti dei quattro indagati che, per la vicenda, rispondono a vario titolo dei reati di omicidio stradale, falso ideologico e favoreggiamento.

Si tratta del 22enne Francesco Pio Cannone, di Carapelle, che quella sera alla guida dell’Audi che si scontrò con l’utilitaria condotta dalla giovane avvocatessa; l’impatto avvenne all’altezza dell’intersezione di via Matteotti con via Urbano. Il 22enne risponde del reato di omicidio stradale “perché cagionava la morte di Camilla, per colpa generica, consistita in imprudenza e negligenza, e per colpa specifica, derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale” e “per non aver adoperato una condotta tale da non costituire ostacolo e pericolo per la sicurezza stradale”; lo stesso risponde anche del concorso in falsità ideologica, insieme al padre Michele, di 52 anni, per aver sostenuto che alla guida del mezzo vi fosse appunto il genitore (il realtà giunto successivamente sul luogo del sinistro), così come concordato tra i due.

Altri due giovani di Carapelle, infine, sono accusati di favoreggiamento e concorso in falsità ideologica. I due, infatti, erano in auto con Cannone, ma “dopo la commissione del delitto”, si legge nel documento, “aiutavano lo stesso ad eludere le investigazioni della polizia giudiziaria, dichiarando alla polizia locale di Foggia che al momento della collisione del veicolo Audi A4 con l'autovettura Fiat Panda, l’Audi fosse condotta da Michele Cannone (padre di Francesco)”.