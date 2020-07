Incidente al terminal di Foggia: autobus 'inchioda' per evitare pedone, passeggera cade e sbatte la testa con violenza

L'autobus 'inchioda' per evitare un pedone, passeggera in procinto di scendere cade e colpisce violentemente la testa contro il parabrezza del mezzo.

Attimi di panico, questa mattina, al Terminal bus di piazzale Vittorio Veneto, a Foggia, per l'incidente avvenuto a bordo di un autobus proveniente da Napoli. Ad avere la peggio, è stato una donna foggiana, passeggera del mezzo, che ha riportato una ferita alla testa. L'accaduto è stato rilevato dagli agenti della polizia locale per gli accertamenti del caso.

Secondo quanto accertato, l'autobus era giunto quali alla fermata quando il conducente è stato costretto ad una brusca frenata per evitare un pedone. A quel punto, una passeggera in procinto di scendere (era già in piedi) è caduta e ha impattato violentamente con la testa contro il parabrezza del bus. Sul posto è stato necessario l'intervento di una ambulanza del 118 per medicare la malcapitata.