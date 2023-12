Foggia, uomo investito in piazzale Vittorio Veneto

Un uomo di circa 60 anni è stato investito poco fa, in piazzale Vittorio Veneto, nei pressi della stazione ferroviaria di Foggia.

L'uomo stava attraversando la strada quando è stato investito da una Fiat Panda in transito, il cui conducente si è fermato per allertare i soccorsi. Sul posto è attesa una ambulanza da Lucera, poichè i mezzi di soccorso presenti a Foggia sono già impegnati in altri interventi.

Gli operatori del 118 hanno stabilizzato l'uomo e si occuperanno del trasferimento in ospedale per le cure del caso. Al momento non sono note le sue condizioni. Agli uomini della polizia locale, invece, il compito di effettuare i rilievi del sinistro.