Tragedia sulla Statale 16 tra Foggia e San Severo: morto motociclista in un terribile incidente

Terribile incidente stradale intorno all'ora di pranzo sulla Statale 16, a un chilometro dallo svincolo per Rignano Garganico e dall'hotel Florio, tra Foggia e San Severo.

Un uomo a bordo di una moto, per cause ancora in corso d'accertamento, mentre dalla città dell'Alto Tavoliere era diretto nel capoluogo dauno, poco dopo una curva ha perso il controllo del mezzo.

Violentissimo l'impatto contro il guardrail, per il giovane militare dell'Esercito non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo nonostante i primissimi soccorsi degli automobilisti in transito in quel momento sull'arteria teatro dell'ennesima tragedia (le immagini video).

L'arteria è stata provvisoriamente chiusa al traffico, al km 659,100, in entrambe le direzioni. Al momento il traffico viene deviato, per i veicoli diretti a sud al km 653,400 e al km 661,000 per quelli diretti a nord.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 ed i Carabinieri per la gestione del traffico e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.