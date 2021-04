Si tinge di giallo l'omicidio stradale sulla Statale 16: ritrovata auto ma non il conducente, vittima un ragazzo del Senegal

Si tinge di giallo la vicenda dell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla Statale 16 a Foggia, al km 660 nei pressi dell'Hotel Florio, in cui ha perso la vita un ragazzo del Senegal, travolto e ucciso, con molta probabilità, da un'auto ritrovata abbandonata a circa 500 metri dal cadavere e sul quale sono sono in corso le indagini della polizia stradale.

Il conducente alla guida dell'auto non si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi, ma avrebbe tirato dritto fino ad abbandonare il veicolo e a far perdere le proprie tracce. Non è chiaro se qualcuno lo abbia raggiunto e prelevato dal luogo del sinistro oppure si sia allontanato a piedi.

Non si conoscono le generalità della vittima, men che meno dagli uffici di via Gramsci trapelano altri dettagli.

La persona al quale è intestata l'auto non sarebbe però il proprietario del mezzo, che qualcuno gli avrebbe però intestato a sua insaputa.

