L'amore interrotto sulle strade del Foggiano di Pamela ed Emilio: morti in un incidente in moto con l'amico Emanuele

Ariano Irpino è incredula e sotto choc per la morte di Pamela, Emilio ed Emanuele: i tre ragazzi di 34, 32 e 30 anni deceduti ieri sulla Statale 90 'Delle Puglie', a una quindicina di chilometri da Foggia, mentre tornavano a casa da una gita fuoriporta in moto. Violento l'impatto con una Dacia Duster. I corpi delle tre vite spezzate in un giorno di festa, sono stati sbalzati nei campi circostanti. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Pamela Mustone ed Emilio D'Avella erano fidanzati. Gestivano il bar 'Voglia di Caffè'. Sorridenti, con la battuta pronta, gentili e mai sgarbati. Erano fatti così. Emilio ed Emanuele condividevano la passione per le moto e da alcuni giorni avevano programmato di spingersi in Capitanata, dove purtroppo, terminato il pranzo, si è consumata la tragedia. A Emanuele piaceva scherzare, Emilio aveva la battuta pronta. Nel locale che gestiva dal 2015 ci andava tutta Ariano.

"Ci vediamo al bar da Emilio", un invito, un luogo d'incontro dove ti imbattevi nella vitalità operosa di Pamela e nella gentilezza e nella simpatia di Emilio. Emanuele, compagno inseparabile, non dimenticheremo mai i tuoi occhi buoni e i tuoi modi gentili".

Sulla pagina del Comune di Ariano Irpino l'immagine della foto profilo è eloquente della tragedia.