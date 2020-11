Foggia piange Andrea e Pietro: vittime dell'incidente avevano 28 e 33 anni (le drammatiche immagini sul luogo del sinistro)

Erano di Foggia le due giovani vittime del terribile incidente stradale avvenuto nelle primissime ore del mattino lungo la direttrice che taglia la zona Asi e collega la complanare della Statale 16 a via Trinitapoli.

Per Andrea Terlizzi, 33 anni, e Pietro Volpe di 28, non c'è stato nulla da fare. Sono morti entrambi sul colpo. Viaggiavano a bordo di una Volksvagen e di un suv Nissan Qashqai che per cause ancora in corso d'accertamento si sono scontrati frontalmente.

I rilievi del tragico sinistro sono affidati alla polizia stradale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale.

La notizia ha sconvolto un'intera città. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social, di amici e conoscenti delle vittime. Foggia, ancora una volta, piange la perdita di giovani vittime della strada.