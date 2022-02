Incidente stradale sulla Statale 89: l'impatto all'altezza di un distributore di benzina

Incidente stradale questa mattina intorno alle 12.15 sulla Statale 89 Garganica al km 181 in direzione di Manfredonia, nei pressi del distributore di carburanti Camer. Per cause ancora in corso d'accertamento, si è verificato un tamponamento tra due autovettura, per fortuna senza particolari conseguenze per gli occupanti, per i quali non è stato necessario nemmeno l'intervento di un'ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti gli operatori Anas per ripulire l'asfalto dai detriti e gestire la viabilità e alcune pattuglie dei carabinieri che indagano sul sinistro, che non ha provocato particolari disagi agli automobilisti in transito. Le due auto sono state rimosse da un carroattrezzi.