Caos in tangenziale: auto si schianta contro camion, conducente ferito si scaglia contro 118 e polizia

Caos sulla tangenziale di Foggia dove, allo svincolo per Lucera, si è verificato un incidente stradale tra una Mercedes e un camion.

Il fatto è successo poco dopo le 19 di ieri: per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo ha impattato violentemente contro il rimorchio del camion; ferito il conducente dell'auto che è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso.

Attività non semplice per gli operatori del 118, giunti sul posto dalla postazione 'Macchia Gialla': l'uomo infatti era poco collaborativo e ha iniziato a urlare, scagliandosi contro gli operatori sanitari prima e gli agenti di polizia stradale e polizia locale dopo.

Nonostante le ferite ad una mano e alla testa, l'uomo si dimenava avventandosi contro gli operatori e rischiando anche di essere investito dalle auto che sopraggiungevano. Intemperanze proseguite anche in pronto soccorso dove lo stesso è stato accompagnato da una ambulanza scortata dalla polizia.