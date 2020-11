Tragedia sulla Statale 90: morta ragazza minorenne, travolta da un'auto e sbalzata nei campi per il violento impatto

E' una ragazzina minorenne romena la vittima del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 12, sulla Statale 90 'Delle Puglie' in agro di Foggia. Il sinistro è avvenuto al km 72,500.

L'uomo alla guida di una Tesla, dopo aver investito la vittima si è fermato per prestare i primissimi soccorsi. Purtroppo per la ragazzina non c'era più nulla da fare.

Il suo corpo è stato recuperato al di là della cunetta, a qualche metro di distanza dal luogo esatto dell'impatto. Sul posto, oltre al personale Anas intervenuto per i rilievi e la gestione della viabilità, anche la polizia, che indaga sulle circostanze e la dinamica del sinstro